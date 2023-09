Przerzut nielegalnych imigrantów skończył się koło Czchowa tragicznie. Poszkodowana w wypadku ciężarna kobieta w stanie ciężkim w szpitalu

Pasażerka dacii, obywatelka Turcji w ciąży, poszkodowana w wypadku koło Czchowa 15.09.2023

Do wypadku doszło w piątek 15.09.2023 ok. godz. 10 na drodze krajowej nr 75 w Będzieszynie koło Czchowa. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca dacii, jadąc w kierunku Brzeska, na łuku drogi zjechał na przeciwny pas i doprowadził do zderzenia z toyotą, jadącą w kierunku Nowego Sącza. Dacią podróżowało dziesięć osób. Kierowcą był Gruzin, pasażerami osoby legitymujące się paszportami tureckimi: pięciu mężczyzn, dwie kobiety, w tym jedna w ciąży oraz dwoje dzieci.

Kierowca dacii uciekł z miejsca wypadku przed przybyciem policji. Drugim samochodem, na rzeszowskich numerach jechał mężczyzna i pasażerka.

Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do okolicznych szpitali, dwie osoby były w stanie ciężkim. Poważnie ranny mężczyzna trafił do szpitala w Krakowie, a kobieta - do szpitala w Tarnowie. Do poniedziałku (18.09) ze szpitali wyszło siedmioro cudzoziemców, w tym dwoje dzieci.