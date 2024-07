Przestępczy duet obywateli Gruzji odpowie za kradzieże w sklepach z elektroniką. Wynosili towar z lokalu, ale "zapominali" o zapłacie

3 lipca br. policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się do jednego z centrów handlowych w południowej części miasta, gdzie miały przebywać osoby, które w ostatnim czasie dokonywały kradzieży w sklepach z elektroniką. Po przyjeździe na miejsce zgłaszający pracownik ochrony obiektu, wskazał dwóch mężczyzn, których rozpoznał jako sprawców kradzieży sprzętu elektronicznego. Informacja ta potwierdzona została po przedstawieniu zapisu z monitoringu. W związku z tym policjanci natychmiast wylegitymowali 30-latka oraz jego 3 lata młodszego kolegę.

- Podczas kontroli osobistej 30-latka policjanci ujawnili kluczyki do auta, które chwilę później zostało przeszukane. W trakcie sprawdzenia pojazdu mundurowi ujawnili w nim część skradzionego towaru. Ponadto okazało się, że mężczyzna przyjechał do centrum handlowego samochodem pomimo wydanego wobec niego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, na aucie znajdowały się tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu. W związku z zaistniałą sytuacją mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.