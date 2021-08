Przetwory. Domowy ketchup z pomidorów i papryki [PRZEPIS]

Przepisem na pyszny, domowy ketchup podzieliła się Agnieszka Delkowska, autorka bloga Ladykitchen.



Składniki

3 kg dojrzałych pomidorów

1 kg śliwek

3 czerwone papryki

2 białe cebule

główka czosnku

1/2 szklanki octu jabłkowego

łyżeczka cynamonu

łyżeczka cukru

1/2 papryczki chilli (można pominąć)

sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku

Wykonanie

Pomidory sparzyć i obrać ze skórki, pozbawić gniazd nasiennych. Wrzucić do dużego garnka i na wolnym ogniu dusić, odparowując do konsystencji gęstego sosu. Paprykę, czosnek i cebule upiec w piekarniku. Upieczoną paprykę obrać ze skóry, czosnek wycisnąć z łupinki. Dodać do pomidorów. Chwilę podgotować. Zblendować, dodać ocet, cynamon, cukier, wymieszać i znowu chwilę gotować. Doprawić solą, gałką i pieprzem. Przełożyć do wyparzonych słoików i zapasteryzować. Odwrócić do góry dnem i zostawiamy do wystygnięcia.