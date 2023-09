Przetwory z owoców. Dżem malinowy z miętą i sokiem z limonki [PRZEPIS]

Dżem z malin – przepis. Delektując się świeżymi owocami czy orzeźwiającą cytrusową lemoniadą wielu z nas myśli o tym, aby zatrzymać czas i móc celebrować najcieplejszą porę roku jak najdłużej. Jak to zrobić? Proponujemy zamknąć lato szczelnie w słoiku i otwierać zawsze, kiedy za nim zatęsknimy. Własnoręcznie przyrządzony dżem malinowy z miętą i sokiem z limonki z pewnością przypomni nam letnie chwile.

Przetwory to tradycyjny sposób na zachowanie zdrowotnych właściwości owoców i warzyw. Szczególnie jeśli przygotowujemy je osobiście, wówczas mamy pewność, że do produkcji wykorzystane zostały składniki najwyższej jakości.

Zamknięte w słoiczkach witaminy mogą służyć przez cały rok.

Jednymi z najbardziej zdrowych a zarazem lubianych letnich owoców są maliny. Badania potwierdzają, że wykazują one działanie przeciwnowotworowe, a także świetnie sprawdzają się w starciu z infekcjami.