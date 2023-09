Przetwory z pomidorów. Jak zrobić domowy przecier pomidorowy? [PORADNIK, PRZEPIS]

Przecier pomidorowy domowy - przepis. Domowe przetwory wracają do łask. Ich smak i zapach jest o wiele lepszy niż tych sklepowych, nawet z „najwyższej półki”. Jak zrobić domowy przecier pomidorowy? Przepis jest bardzo prosty.

Nie ma nic lepszego niż na przykład domowa zupa pomidorowa z własnoręcznie przygotowanego przecieru pomidorowego. Jeżeli do tej pory nie robiliście domowych przetworów – czas to zmienić. Przepis na podstawowy przecier pomidorowy jest bardzo prosty! Zatem – do dzieła!

Jak zrobić domowy przecier pomidorowy?

Składniki dojrzałe pomidory (najlepiej mięsiste, typu lima, ale inne też mogą być)

sól

cukier (opcjonalnie)

wysokiej jakości olej (opcjonalnie) Wykonanie

Pomidory, najlepiej gatunki mięsiste, ale mogą być jakiekolwiek, byle byłyby dojrzałe, sparzyć we wrzątku. Zdjąć skórkę i dokładnie pooglądać, czy nie są gdzieś spleśniałe lub za bardzo uszkodzone.

Pokroić w dowolne kawałki, dać do porządnie wymytego i wyparzonego garnka. Najlepiej, by garnek był z podwójnym dnem. Zagotować, zmniejszyć gaz i gotować często mieszając, tak, by większość wody wyparowała. W międzyczasie dosolić do smaku. Jeżeli pomidory nie są zbyt słodkie można dodać odrobinę cukru – podkręci to nieco smak pomidorów.

Gdy pomidory będą już miały odpowiednią konsystencję, zdjąć je z gazu i porządnie zblendować.

Po zblendowaniu dla pewności jeszcze raz zagotować.

Niektóre blendery nie poradzą sobie z pestkami, które mogą (ale nie muszą) się psuć. Wtedy – metodą naszych babć – możemy przetrzeć przecier przez sito. Chyba, że komuś nie przeszkadzają pestki, to nie trzeba. Jeżeli ktoś nie lubi pestek, może przecier pomidorowy przetrzeć przez sito. pixabay.com Gorący przecier przełożyć do wyparzonych słoików, mocno zakręcić i pasteryzować około 20 minut. Gorące słoiki wyjąć i postawić na blacie do góry dnem, żeby zakrętka „zassała”.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że przecier nie spleśnieje, po nalaniu go do słoików, warto dać na wierzch odrobinę dobrej jakości oleju.

Z takiego przecieru wychodzi rewelacyjna zupa pomidorowa, jest też doskonały do wszelkich sosów pomidorowych czy lecza. Warto go zrobić w różnej wielkości słoikach – w zależności od potrzeb.

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie