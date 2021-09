Przeżył atak syna nożem i wałkiem. Teraz prosi sąd, że by mógł mieć z kontakt z Konradem B., bo są rodziną

Do groźnego zdarzenia doszło na os. Stalowym w Nowej Hucie 31 lipca 2020 r. 32-letni Konrad B. ps. Komar o ponadprzeciętnej inteligencji, karany za jazdę po pijaku, mieszkał tam z rodzicami i babcią. Utrzymywał się z prac dorywczych m.in. w drukarni, jako parkingowy krakowskiego teatru, na budowach. Ojciec Marek B. miał pretensje, że syn jest leniem, nie dokłada się do domowego budżetu i często nie chodzi do pracy. Wulgarnie wyrażał dezaprobatę z postawy syna, na tym tle dochodziło do awantur, panowie byli wtedy pod wpływem alkoholu.

Do kolejnej burzliwej kłótni doszło w lipcu ub. r. i po ostrych słowach ze strony ojca syn zaatakował Marka B., gdy ten leżał w łóżku. Zadał mu kilka ciosów nożem, wałkiem do ciasta i porcelanową figurką. Walczących próbowała rozdzielić matka chłopaka, pobiegła do sąsiada po pomoc, ale Konrad B. uspokoił się dopiero, gdy usłyszał, że policja jedzie na miejsce. Oddalił się przed przyjazdem patrolu, ujęto go następnego dnia.