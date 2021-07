Przychodnie rodzinne będą prowadzić pilotaż opasek telemedycznych. Trafią one do ozdrowieńców, którzy ciężko przeszli COVID-19

Od środy, 21 lipca obowiązuje rozporządzenie z 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Projekt nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania "z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa".

Z opasek mają skorzystać pacjenci, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o zakażeniu wirusem.

Na początku do stałego monitorowania zakwalifikowanych zostanie tysiąc osób. Pilotaż będzie realizowany w placówkach POZ na terenie całego kraju. Do każdego ośrodka, który zostanie zakwalifikowany do programu trafi od 20 do 30 opasek. O włączeniu do pilotażu będzie decydować m.in. data zgłoszenia oraz liczba deklarowanych pacjentów do zdalnego monitoringu.

Dane z takiego "zegarka" będą wysyłane do platformy tzw. Domowej Opieki Medycznej. Tam lekarz ma kontrolować wyniki ozdrowieńca i jeśli coś będzie nie tak, to powinien zainterweniować.