Puchar Polski w Krakowie. Bramkarz Błękitnych obronił cztery karne. Wieczysta II poznała rywala. Wyniki meczów IV rundy

Wieczysta - Hutnik. Będzie mecz rezerw

W środę najlepszą skutecznością wykazali się piłkarze Hutnika II, którzy pokonali Bronowiankę 7:4. Na wynik tego spotkania czekała Wieczysta II (we wtorek wygrała 9:2 z Pogonią Kraków), no bo to na zwycięzcę w tej parze wpada w następnej rundzie. Rezerwy żółto-czarnych zmierzą się więc z rezerwami Hutnika, spotkanie zaplanowane jest na 22 września.