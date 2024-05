Puszcza Niepołomice chce postawić ostatni krok

Wykartkowana Puszcza

- Zobaczymy, czy zdążą się wyleczyć Michał Koj, czy Jordan Majchrzak – mówi trener. - Nie narzekamy jednak. Gramy tymi, którzy są zdrowi i są do mojej dyspozycji. Liczę na to, że zrobią wszystko, by zastąpić tych, których nie ma.

- Tak, ale do przerwy Górnik mógł „zamknąć” ten mecz – przypomina Tułacz. - Widać więc, że nic nie jest przesądzone. Przetrzymaliśmy złe chwile i potrafiliśmy wygrać. Na pewno Górnik jest faworytem, ale my chcemy zrobić niespodziankę.

Nominacje

Ostatnio trener Tułacz, jak i bramkarz Oliwier Zych zostali nominowani w swoich kategoriach do najlepszych w tym sezonie. Wyniki zostaną ogłoszone na gali Ekstraklasy po rozgrywkach.

- Zdecydowanie jest nam bardzo miło – mówi szkoleniowiec. - Odbieram to w ten sposób, że to docenienie nas wszystkich, zauważenie, że zrobiliśmy wszystko, by zaprezentować się w rozgrywkach z jak najlepszej strony. To docenienie funkcjonowania drużyny, sztabu, zarządzających klubem oraz kibiców.