Puszcza Niepołomice - Sandecja. Gospodarze prowadzili, ale to Chmiel przesądził po strzale z dystansu

Piłkarze Puszczy Niepołomice i Sandecji odrabiali zaległości z 7. kolejki (5 września), kiedy to mecz został odwołany z powodu remontu stadionu. Puszcza do tej pory u siebie poniosła same porażki i ten mecz tego nie zmienił. Z kolei sądeczanie z powodu remontu stadionu wszystkie mecze grają na wyjazdach.

Minuta ciszy

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć Wiktora Waryana. 6 września doszło do tragicznej sytuacji. Na autostradzie w Chorwacji w tragicznym wypadku zginął na miejscu 11-letni zawodnik Niepołomickiej Szkoły Futbolu Puszcza.

Karne w obie strony

Fantastycznie zaczęło się to spotkanie dla gospodarzy, bo już w 5 min objęli prowadzenie po strzale z rzutu karnego w wykonaniu Szymona Kobusińskiego. Ale miejscowi tylko 6 minut nacieszyli się prowadzeniem, bo również z 11 metrów do wyrównania doprowadził Michał Walski. Potem Gabriel Kobylak obronił w sytuacji sam na sam z bramkarzem. W 61 min nie miał jednak nic do powiedzenia po strzale z 20 m w wykonaniu Damiana Chmiela.