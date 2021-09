Rabka-Zdrój. Jest nowy wodociąg, ale chętnych na wodę brak. Jak się nie znajdą chętni, trzeba będzie zwrócić dotację

Budowa nowej sieci wodociągowej w Chabówce w gminie Rabka-Zdrój kosztowała dokładnie 207 tys. 919 zł i 99 gr.. Gmina otrzymała także dofinansowane ze środków Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki wsparciu unijnemu zostało wybudowane 400 m nowej sieci wodnej.

Inwestycja była koniecznością – by uratować funkcjonowanie gminnego przedszkola, gdzie uczęszcza ok. 100 dzieci. Istniejący dotychczas wodociąg, który zasilał placówkę, był przestarzały i dziurawy jak sito. Utrata wody była znaczna. Gmina nie mogła do wyremontować, bo instalacja nie leżała na trenach należących do gminy, tylko na gruncie PKP. Kolej zaś nie była zainteresowana remontem nieswojej instalacji.

- Zostaliśmy zmuszeni do wybudowania nowego wodociągu poza terenem PKP. Nie mogliśmy dopuścić, by przedszkole zostało bez wody. Zanim powstał nowy wodociąg, zgłaszały się do urzędu osoby z rejonu Chabówki zainteresowane podłączeniem do niego - mówi Leszek Świder, burmistrz Rabki-Zdrój.