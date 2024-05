Radość mieszkańców. Powstanie nowoczesny kompleks do rekreacji i wypoczynku. Prace pochłoną niemal 7 mln zł

Kompleks powstanie przy ul. Kusocińskiego w Limanowej. Miejsce to ma oferować szereg atrakcji. W ramach inwestycji realizowanej przy ul. Kusocińskiego powstanie m.in. lodowisko w okresie zimowym, wrotkowisko – w okresie letnim, tężnia solankowa, plenerowe boisko do szachów, 3-torowa kręgielnia plenerowa, bilard nożny, punkt widokowy, ścieżka zdrowia, place zabaw dostosowane do określonego wieku dzieci, kolejka linowa tzw. tyrolka, tor saneczkowy, miejsca do leżakowania. W skrócie każdy znajdzie tam coś interesującego dla siebie.

- Wykorzystamy istniejący już teren zielony z nasadzonymi drzewami. Myślimy o montażu nagłośnienia, żeby można było puszczać muzykę. Plac znajdzie wiele zastosowań, będzie całoroczną atrakcją – zauważył burmistrz Władysław Bieda.