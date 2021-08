Radosław Kanach, pomocnik Cracovii, znów zagrał w ekstraklasie. Wrócił i chce być silniejszy

Rok bez piłki

Ponad rok temu (16 sierpnia 2020 r.) zagrał w Pucharze Polski z Chrobrym i w 39 min musiał zejść z boiska z kontuzją. Okazało się, że zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. A tamten sezon zapowiadał się dla niego ciekawie, był młodzieżowcem i mógł liczyć na grę. Ale przykra kontuzja pokrzyżowała mu szyki.

- To najdłużej trwająca kontuzja w mojej karierze – mówi 22-latek. - Na początku byłem ciekawy, jak sobie z tym poradzę, do tej pory pauzowałem najdłużej dwa tygodnie. Teraz podszedłem do tego spokojnie, nie załamałem się, potraktowałem to jako doświadczenie życiowe. Trzeba było włożyć dużo pracy w powrót do zdrowia, nie było czasu, by rozpamiętywać to, co mi się stało. Plan był taki, by zacząć w zimie przygotowania i w lutym już zagrać. Na badaniu rezonansem magnetycznym wyszło jednak, że potrzebna jest kolejna operacja i pauzowałem przez kolejne cztery miesiące.