Rafał Mikulec nowym piłkarzem Wisły Kraków. Kacper Chełmecki przedłużył kontrakt

Pochodzący z Przemyśla Mikulec zaczynał karierę w LKS Nakło, następnie jako junior trenował w Karpatach Krosno, by później przenieść się do Wisły Sandomierz, Polonii Przemyśl i Puszczy Niepołomice. Stamtąd był wypożyczany do Resovii, w której ostatecznie spędził ostatnie sześć lat. W rzeszowskiej drużynie wystąpił łącznie 171 razy, strzelając 15 bramek i notując 16 asyst.

Z kolei Kacper Chełmecki, który w ostatnim sezonie występował w Stali Stalowa Wola, przedłużył kontrakt z Wisłą do 30 czerwca 2026 roku. Piłkarz pojawił się 20 czerwca na pierwszych zajęciach Stali przed nowym sezonem 2024/2025 i wziął udział w testach motorycznych.

Na treningu beniaminka 1. ligi był także inny z wypożyczonych w minionych latach graczy Wisły - Arkadiusz Ziarko.

Kacper Chełmecki na zajęciach Stali Stalowa Wola 20 czerwca 2024 roku Zdzisław Surowaniec/echo dnia

Tymczasem wiślacy trenują w Woli Chorzelowskiej. Pytany przez Polsat Sport o transfery nowych zawodników, trener Kazimierz Moskal odparł:

- Od początku mówiłem, że chciałbym, aby Polacy, szczególnie młodzi, stanowili większość w naszej szatni. Fajnie się z nimi pracuje, natomiast potrzebujemy też piłkarzy, którzy będą ciągnęli nasz zespół i mają wyrobione już nazwiska. Generalnie z Polakami trudne są negocjacje - stwierdził, dodając, że wkrótce sytuacja kadrowa drużyny się poprawi.