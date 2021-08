Raport Covid-19. W Małopolsce 19 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w całej Polsce 211. Zmarły dwie osoby

Wadowice. Beskidzka Droga Integracyjna znalazła się w rządowych planach. Podobnie jak obwodnice Oświęcimia i Zatora [ZDJĘCIA]

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w poniedziałek (9.08) Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030. W planie ujęto finansowanie kilku inwestycji w naszym regionie, w tym budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, obwodnice Oświęcimia i Zatora. O ile prace na tymi dwoma drogami z pow. oświęcimskiego są zaawansowane, to z BDI jest problem. Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice”, związane z lewicowym politykiem Mateuszem Klinowskim, byłym burmistrzem Wadowic, złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa w NSA do tej pory nie została zakończona, a bez tego budowa drogi ruszyć nie może.