Redyk ruszył z Czarnego w kierunku Nowego Targu. Baca Józef Klimowski popędził 1200 owiec przez Wysową do Ropek [ZDJĘCIA] Lech Klimek

Józef Klimowski ze swoimi juhasami przez ostatnie pół roku prowadził swoją bacówkę w Czarnem w gminie Sękowa. Wczoraj wyruszył w swój 35. w życiu redyk, by wrócić do gazdówki w Nowym Targu Natalia Pacana Roman Zobacz galerię (27 zdjęć)

Beskidzkie łąki opuściły już stada owiec. Baca Józef Klimowski i juhasi wczoraj rano wyruszyli z redykiem. Stado owiec liczące 1200 sztuk popędzili przez Radocynę, Konieczną, granicą państwa do Regietowa, a potem Wysową do Ropek. Tam odpoczęli i przenocowali, by rano wyruszyć przez Czertyżne, Banicę, Mochnaczkę, Halę Łabowską, Makowicę do Rytra, i dalej przez Przehybę do Krościenka i do Nowego Targu.