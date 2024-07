Remonty w Krakowie. Zawężenie na Turowicza potęguje korki, na Powstania Warszawskiego wyścig z czasem

Prace konserwacyjne na ul. Turowicza

W poniedziałek, 8 lipca rozpoczęły się prace konserwacyjne przy ekranach akustycznych w ciągu ul. Turowicza (wschodnia strona ulicy, kierunek centrum) – od ul. Przykopy do ul. Pala Telekiego. Roboty wiążą się ze zmianami w organizacji ruchu, co utrudnia życie kierowcom samochodów.

Roboty w ciągu ul. Turowicza prowadzone będą odcinkowo. W trakcie ich realizacji, kierowcy jadący w kierunku centrum będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu. Na długości prowadzonych prac obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości do 40km/h.

Prace na skrzyżowaniu ul. Centralnej i Nowohuckiej

W ramach zadania ul. Centralna zyska osobny pas do skrętu w prawo w ul. Nowohucką. Pas środkowy będzie służył do jazdy na wprost oraz w lewo, a skrajny lewy – tylko do lewoskrętu. Poszerzony zostanie pas wjazdowy z ul. Nowohuckiej w ul. Centralną. Dodatkowo wykonane zostaną przejazdy rowerowe na wszystkich wlotach skrzyżowania. Z uwagi na liczbę pasów, kierunki ruchu zostaną rozdzielone wyspą azylu dla pieszych/rowerzystów. Przebudowane zostaną istniejące ciągi piesze, zjazdy oraz kolidująca infrastruktura techniczna, a także zatoka autobusowa na ul. Nowohuckiej.

Naprawa dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Kamieńskiego

W dniach od 15 do 28 lipca br. planujemy przystąpić do naprawy nieszczelnych dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Kamieńskiego, nad ul. Powstańców Śląskich (Dzielnica XIII – Podgórze). Pojawią się zmiany w organizacji ruchu, ale przejezdność w obu kierunkach będzie zachowana.

ZDMK

W pierwszej kolejności – w poniedziałek, 15 lipca br., od ok. godz. 07.00 – mostowcy przystąpią do prac na jezdni ul. Kamieńskiego w kierunku centrum miasta – zajęte zostaną tu dwa pasy ruchu na długości ok. 25 m, ruch pojazdów zostanie skierowany na jezdnię w kierunku Wieliczki, na której będzie obowiązywać ruch dwukierunkowy, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.