Pół roku na małopolskich drogach. Jest bezpieczniej, ale tylko w liczbach. Tragiczne wypadki ciągle się zdarzają Piotr Rąpalski

Na autostradzie A4 koło Brzeska 20 maja doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego z autokarem. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga została zablokowana. To tylko jeden z tragicznych przykładów z tego roku. Policja

W pierwszym półroczu 2024 roku liczba ofiar śmiertelnych na małopolskich drogach jest mniejsza o dwie osoby. Warto podkreślić, że jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, na przestrzeni ostatnich pięciu lat jest to najbezpieczniejsze półrocze. Liczba zabitych zmniejszyła się o 23, tj., z 75 do 52, o stanowi 31 % spadek (6 – m-cy 2020 do 6 m-cy 2024). To jednak tylko statystki, na Małopolskich drogach ciągle giną ludzie, co pokazał np. wypadek w Bilczycach, gdzie samochód potrącił rowerzystkę. 40-letnia kobieta zmarła, a jej dziecko trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami.