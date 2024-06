Remonty w Zakopanem. Nie będą już naprawiać dróg w szczycie sezonu turystycznego

Zakopane nie ma szczęście do remontów dróg. Te są potrzebne, jednak zazwyczaj powodują spore utrudnienia w ruchu, utrudniają życie turystom. Robią się duże korki, a potem na Zakopane wylewa się hejt, że nie da się tu żyć i wypoczywać. Władze Zakopane od lat tłumaczyły, że sezon remontowy pod Giewontem – z uwagi na warunki atmosferyczne – jest krótszy niż w innych rejonach Polski. Stąd konieczność prowadzenia prac także w środku wakacji.

Od tego roku ma się to jednak zmienić, a najbliższe wakacje mają być spokojniejsze. Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego, zdecydował, że wszystkie większe prace remontowe zostaną przesunięte na jesień. Chodzi o prace, które jeszcze się nie rozpoczęły. Te, które są w toku, będą musiały zostać zakończone. Chodzi przede wszystkim o uciążliwy remont skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Makuszyńskiego. - Remont ciągnący się. Jedyne co mogę powiedzieć, to fakt, że tam była pod skrzyżowaniem do przebudowy duża magistrala wodociągowa. Mam jednak przyrzeczenie od wykonawcy prac, że roboty uda się zakończyć jeszcze w czerwcu – zapowiada Łukasz Filipowicz.