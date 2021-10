Re-Plast Unia Oświęcim zagra z JKH Jastrzębie o hokejowy Superpuchar Polski. Oświęcimianie pierwszy raz walczą o to trofeum

Mecz o Superpuchar zwykle otwierał sezon, ale tym razem zostanie rozegrany w jego trakcie. To w związku z udziałem jastrzębian w hokejowej Lidze Mistrzów.

Mecze o Superpuchar rozegrano w Polsce już siedmiokrotnie. Po trzy razy triumfowały GKS Tychy i Comarch Cracovia, a raz Jastrzębie, które broni tego trofeum. Zresztą jastrzębianie w sezonie 2020/21 wzięli wszystko, co było do wygrania, czyli: Superpuchar Polski, Puchar Polski i mistrzostwo kraju. Oświęcimianie o to trofeum zagrają po raz pierwszy.

O Superpuchar zwykle gra mistrz Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. Skoro jednak jastrzębianie wzięli wszystko, ich rywalem zostali oświęcimianie, jako finalista Pucharu Polski z poprzedniego sezonu, który przegrali właśnie z Jastrzębiem.

Superpuchar w Oświęcimiu - gratka dla kibiców

Mecz o Superpuchar będzie gratką dla kibiców. Oświęcimianie dawno już na własnym lodzie nie walczyli o ligowe trofeum. Przed sezonem, przy Chemików 4, mówiło się, że zespół ma walczyć także o Puchar Polski, ale szanse na półfinał, w związku z kameleonową formą oświęcimian, nieco się oddaliły. Na początku drugiej rundy plasują się w ogonie tabeli, a po jej zakończeniu najlepsza czwórka kwalifikuje się do półfinałów Pucharu Polski, a zostaną one rozegrane z klucza: 1-4 i 2-3.