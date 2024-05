Reprezentacyjny obrońca wzmacnia Comarch Cracovię

27-latek grał także w GKS-ie Katowice, białoruskim Niomaiea Grodno, Zagłębiu Sosnowiec oraz szwedzkim Kalmar HC w lidze Hockeyettan (trzeci poziom rozgrywkowy), a ostatnie dwa sezony spędził w GKS Tychy. Na koncie ma trzy brązowe medale z Podhalem oraz jeden jako zawodnik Katowic. W tyskiej drużynie sięgnął z kolei po wicemistrzostwo Polski oraz Puchar i Superpuchar kraju.

Nasz nowy nabytek jest również etatowym zawodnikiem reprezentacji Polski, z którą dwa lata temu wywalczył awans do mistrzostw Świata Dywizji IA, a w zeszłym roku awansował do mistrzostw świata elity. Aktualnie przebywa na zgrupowaniu kadry, która przygotowuje się do czeskiego czempionatu i ma spore szanse na wywalczenie sobie miejsca w składzie na turniej.