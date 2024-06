Rewolucja na Cracovii. Chodzi o ceny biletów na mecze

Przez tydzień karnetowicze mogą przedłużyć karnet na miejsce z poprzedniego sezonu. Miejsca posiadaczy karnetów Wiosna 2024 lub Sezon 2023/2024 będą zarezerwowane do 1 lipca do godziny 9:59, po tym czasie wszystkie miejsca są zwolnione do sprzedaży. Istnieje możliwość odnowienia miejsc lub wyboru innych. Dla wszystkich osób posiadających karnet Wiosna 2024 lub Sezon 2023/2024 przysługuje możliwość kupienia karnetu w cenie ze zniżką przez cały okres sprzedaży. Okres sprzedaży podzielony jest na sprzedaż zamkniętą, I, II i III turę. I trwa od 1.07 do 8.07, druga do 15.07, a trzecia do pierwszego meczu ligowego czyli do 21.07.

Ceny wahają się od 9 zł do 2569. Kupione wcześniej są tańsze, później - droższe.

Jeśli chodzi o ceny biletów, to podzielono je na trzy kategorie - bilety A, B, C. Wszystko zależy od klasy rywala. Ceny zależą też od sektora, z którego ogląda się mecz i od tego, czy widz ma kartę kibica, czy nie. Z tym dokumentem bilety są oczywiście tańsze. Ceny wahają się od złotówki (osoby niepełnosprawne) do 70 zł (sektory FH). Do kategorii A należą m.in. konfrontacje z Legią, Jagiellonią, Rakowem, do kategorii B np. mecze z Lechem, Puszczą, a do C ze Stalą, Radomiakiem, czy Koroną.