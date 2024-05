Rewolucja w przewozach do Morskiego Oka?! Chcą, by koniom było lżej. Projekt zmian w ustawie

Konie ciągnące fasiąg na drodze do Morskiego Oka - ilustracja

Po upadku konia na trasie prowadzącej do Morskiego Oka sprawą zajęła się Straż Parku, Policja, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Lewica złożyła projekt, aby zakazać przejazdów zarobkowych pojazdami ciągniętymi przez konie, na których siedzi więcej niż sześciu pasażerów. Viva, która od lat domaga się likwidacji transportu, przypomniała o zbiórce pieniędzy oraz sprzedaży koszulek, z których zysk jest przekazywany na ratowanie koni. Jest też pomysł, by zmienić przepisy, aby konie nie mogły ciągnąć zbyt wielu osób na wozach czy powozach.

Potknięcie się i wywrócenie konia zjeżdżającego z pustym fasiągiem na drodze do Morskiego Oka wywołał lawinę komentarzy w internecie, a także uruchomiło działanie służb w tym Straży Parku, która została poinformowana o zdarzeniu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, a kontrolę zapowiedziała minister Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiemy, że rozmowy na linii Tatrzański Park Narodowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska już się rozpoczęły. Park ma przekazać do ministerstwa stosowne dokumenty, na podstawie których podejmowane będą dalsze decyzje oraz spotkanie w szerszym gronie wszystkich zainteresowanych osób.

Ministra ma pojawić się na drodze do Morskiego Oka

Rozmowa z dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego to dopiero początek działań. W zaistniałą sytuację włączył się także nowy starosta tatrzański - Andrzej Skupień. Na jego zaproszenie ministra Paulina Hennig-Kloska ma przyjechać do Zakopanego i udać się na drogę do Morskiego Oka, aby naocznie sprawdzić, jak górale obchodzą się z końmi na trasie i jak transport jest w tym miejscu zorganizowany.

Na spotkanie czekają także sami wozacy z Morskiego Oka. Przed laty zaprosili oni posłów wywodzących się z terenu Podhala, którzy po wizycie zaczęli górali bronić. Lewica chce zakazać przejazdów zarobkowych wozami ciągniętymi przez konie Posłanka Anna Maria Żukowska poinformowała, że Lewica złożyła do sejmu projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Nowe przepisy, jeżeli wejdą w życie, to będą zakazywać przejazdów na drodze do Morskiego Oka w obecnej formie. Zmieniony miałby zostać zapis 14 paragrafu Ustawy o ochronie zwierząt mówiący “zabrania się przeciążania zwierząt”. Nowy zapis miałby brzmieć: “zabrania się zarobkowego przewozu osób pojazdami zaprzęgowymi z użyciem siły pociągowej zwierząt, służących do przewozu powyżej sześciu pasażerów". To oznacza, że obecne wozy, na których fiakrzy zgodnie z prawem mogą przewozić więcej turystów, będą zakazane.

- Koniec z tym, żeby konie musiały ciągnąć pod górę, w upale czy słocie, ponad jedną tonę ładunku. Do 6 pasażerów. I koniec - pisze na platformie X Anna-Maria Żukowska.

Kolejna zbiórka pieniędzy na ratowanie koni

Rzem z tematem koni do Morskiego Oka, który odżył po wywróceniu się jednego z nich pojawiła się kolejna zbiórka pieniędzy na ratowanie koni. Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva założyła zbiórkę na portalu pomagam.pl. Celem jest osiągnięcie 30 tys. zł, z których udało się już zebrać niemal 22 tys. zł. Zbiórkę wsparło 647 osób, które wpłacają od kilkudziesięciu złotych do nawet 1500 zł.

Viva przypomniała także o innych możliwościach wsparcia fundacji i ich działań zmierzających do likwidacji transportu konnego. Jedną z nich jest zakup koszulek sygnowanych logiem Vivy i wizualizacjami nawiązującymi do cierpienia koni. - Oburza Cię sytuacja koni z Morskiego Oka? Wyraź to! Kup produkty z kolekcji Hańba Podhala - zachęcają w mediach społecznicy z Vivy.

