Rezerwa Cracovii rozpoczęła przygotowania. Całkiem zmieniony zespół przystąpi do gry w III lidze

Trener Piotr Giza będzie musiał budować nową drużynę, gdyż nie będzie miał do dyspozycji wielu zawodników, którzy byli w poprzednich rozgrywkach. Przede wszystkim odszedł Marcin Budziński, który pomógł rezerwie w utrzymaniu się w III lidze, a teraz podpisał kontrakt ze Stalą Mielec. Nie ma już Tomasa Vestenicky’ego, który wiosnę spędził w Cracovii II, a po zakończeniu kontraktu będzie grał w Czajce Piesczanokopskoje.

Sebastian Strózik nosi się z zamiarem zmiany klubu. W Cracovii nie będą już grać Dorian Pituła, Remigiusz Biernat i Mateusz Jarzynka. Nie wiadomo, co będzie z Robertem Ożogiem i Michałem Stacherą. Krystian Bracik przebywa na obozie z I zespołem.

Z zespołem mają trenować ci, którzy zostali przesunięci z I drużyny, a więc Ołeksij Dytiatjew, Milan Dimun, Filip Piszczek, Jaroslav Mihalik i Daniel Pik. Od czwartku na zajęciach ma pojawić się Rubio, ostatnio wypożyczony do Sandecji, a od poniedziałku Jakub Grzywaczewski, ostatnio wypożyczony do Ruchu Chorzów.