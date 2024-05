Rezerwy Wisły Kraków wygrywają wysoko w Muszynie. Udany powrót Marcina Bartonia Marcin Wójtowicz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

Wisła II Kraków konsekwentnie krok po kroku zbliża się do awansu do III ligi. W sobotę krakowianie wysoko pokonali Poprad Muszyna na jego terenie, a wydarzeniem dnia był powrót do gry Marcina Bartonia, który z przyczyn osobistych pauzował w ostatnim czasie przez kilka miesięcy. Bartoń wrócił i swoim golem przypieczętował wygraną „Białej Gwiazdy”.