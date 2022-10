Richard Guzmics zakończył karierę. "Wisła Kraków to był szczyt" Tomasz Bochenek

Węgier Richard Guzmics zawodnikiem Wisły Kraków był w latach 2014-2016 Michał Gąciarz

Richard Guzmics w wieku 35 lat zakończył piłkarską karierę - o czym powiedział w wywiadzie dla sportal.hu. Decyzję podjął przede wszystkim ze względów zdrowotnych, a zapytany o to, czy szczytem jego klubowej kariery była Wisła Kraków, odparł: - Tak. Co tydzień miałem pewne miejsce w składzie w mieście, które kocha piłkę nożną. Do dziś, kiedy zjawiam się na meczu Wisły, kibice proszą mnie o autograf. To było tak, jakbym co tydzień grał w reprezentacji.