Rivaldinho z Cracovii, czyli syn Rivaldo, legendarnego mistrza świata z Brazylii. Niezwykła opowieść rodzinna ZDJĘCIA Krzysztof Kawa

Rivaldinho. Albo, jak brzmi napis na jego koszulce w pasy - Rivaldo Jr. Tak czy inaczej, po prostu młody Rivaldo, czyli syn jednego z najsłynniejszych piłkarzy w historii. Tak, to nie przesada. Brazylijczyk, mistrz świata z 2002 roku, został zakwalifikowany do grona 100 największych graczy wszech czasów. Właśnie zawitał do Krakowa. Opowieść o nim, jego synu i całej rodzinie jest warta uwagi, nawet jeśli nie jesteście kibicami Cracovii. W naszej galerii znajdziecie historię opartą o niezwykłe zdjęcia.