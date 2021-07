Rivaldo, ojciec gracza Cracovii Rivaldinho, poleciał z Krakowa do Izraela na mecz legend Barcelony i Realu Madryt Jerzy Filipiuk

Rivaldo z synem Rivaldinho, piłkarzem Cracovii, na Rynku w Krakowie 15 lipca 2021 roku Instagram/printscreen

Były znakomity piłkarz brazylijski, 49-letni dziś Rivaldo, ojciec zawodnika Cracovii Rivaldinho, który odwiedził syna w w Krakowie, poleciał do Izraela, gdzie we wtorek, 20 lipca 2021 roku wystąpi w meczu legend Barcelony i Realu Madryt. Być może jesienią ponownie zawita do Krakowa.