Rozgrywki o Puchar Polski dobrnęły do finału w Chrzanowie, Oświęcimiu i Wadowicach [ZDJĘCIA]

To było 5 października 2016 roku, kiedy reprezentujące klasę okręgową Żarki wyrzuciły z Pucharu Polski trzebińskiego wówczas trzecioligowca. Tamten mecz odbywał się w anormalnych warunkach, ale nie zmieniło to faktu, że przerwał sześcioletnią dominację w pucharowym finale na ziemi chrzanowskiej. Potem trzebinianie wrócili do panowania, z roczną przerwą, kiedy przegrali pucharowy finał w Jaworznie z miejscową Victorią.