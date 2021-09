RPO zajmie się uchwałą anty-LGBT? A do Komisji Europejskiej pisze prezydent Krakowa

Z postulatem do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniesienia skargi do WSA na deklarację anty-LGBT przyjętą przez sejmik województwa małopolskiego dwa lata temu - czego efektem byłoby jej uchylenie - występują radny Rady Powiatu w Krakowie Łukasz Krupa (PO) i jego pełnomocnik radca prawny Tomasz Daros, który przygotował treść pisma.

W zapowiedzi dotyczącej wystosowanie wniosku do RPO czytamy:

"Należy zwrócić uwagę iż:

1. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi do wniosku, iż przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej może być nie tylko uchwała ale również w innej formie wyrażone stanowisko organu kolegialnego, wchodzącego w skład administracji publicznej - przykładowo postanowienie NSA z dnia 25 września 2020 r. I OSK 1256/20.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w piśmie z dnia 16 sierpnia 2021 roku skierowanym do Jana Tadeusza Dudy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, iż przyjęta rezolucja może naruszać prawa obywatelskie m.in:

a. jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa;

b. ogranicza prawa i wolności mieszkańców samorządu – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – w sposób bezprawny, gdyż ograniczenia tych praw i wolności mogą nastąpić tylko w ustawie

3. W analogicznej sprawie NSA nakazał przy ponownym badaniu dopuszczalność skargi przez, Sąd I instancji uznać, iż "stanowisko Rady Gminy S. zajęte na sesji w dniu [...] maja 2019 roku w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender" stanowi akt podjęty w sprawie z zakresu administracji publicznej…” co skutkuje możliwością wnoszenia skargi do Sądów Administracyjnych

4. Nieodpowiedzialna postawa Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego grozi utratą funduszy przewidzianych na rozwój Województwa Małopolskiego.".