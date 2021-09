Rudolf Rohaczek, trener Comarch Cracovii: Wszystkie zespoły się zmieniły, a my chcemy jeszcze wzmocnić kadrę

Sparingi i Puchar Tatrzański

Wicemistrzowie Polski z przerwami trenowali od maja.

– Trenowaliśmy latem, od sierpnia na lodzie, to co mogliśmy zrealizować, to zrobiliśmy, a jak będzie, to zweryfikuje liga – mówi ostrożnie trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek. - Graliśmy sparingi, Puchar Tatrzański, były bardzo dobre wyniki, ale były też słabsze mecze. W sparingach nie gra się o zwycięstwo, ale o to, by zespół się zgrał. W pierwszych meczach mogą być różne niespodzianki. I runda zweryfikuje, na jakim etapie jesteśmy. Zespoły się pozmieniały diametralnie, ciężko na razie je oceniać, trzeba patrzeć na siebie.

- Mieliśmy bardzo dobre przygotowania pod względem fizycznym, a teraz będziemy pracować na coraz lepszą atmosferę. Można ją osiągnąć poprzez wygrane – dodaje Martin Dudas, kapitan zespołu. -Zawsze gramy o wysokie cele.