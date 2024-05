Rugby Challenger w Krakowie. Dwanaście drużyn z całego świata powalczy na stadionie Wisły

Trzeci turniej w Krakowie

- Dziękujemy organizatorom za wysiłek – stwierdził Douglas Langley szef turniejów 7-osobowych Światowej Federacji Rugby. - Byłem w Krakowie podczas Igrzysk Europejskich. Cieszę się, że mogę tu wrócić, bo bardzo podoba mi się to miasto. To ważne, że turniej tu się odbywa, chcieliśmy wspomóc polskie rugby w promocji tego turnieju.

Mecze odbywać się będą na stadionie miejskim im. Henryka Reymana. To trzeci z turniejów kwalifikacyjnych, a stawką jest awans do finałowych zmagań w Madrycie, które odbędą się za dwa tygodnie. Wśród 12 drużyn jest oczywiście reprezentacja Polski.

Rugby 7 już od kilku lat gości w sportowym kalendarzu krakowskich wydarzeń. Zaczęło się od mistrzostw Europy w 2022 roku, w których podopieczne Janusza Urbanowicza świętowały złoty medal. W 2023 roku podczas III Igrzysk Europejskich „Biało-Czerwone” dopiero w finale uległy Wielkiej Brytanii. Świętowały jednak srebrne medale, a co za tym idzie wywalczyły szansę gry w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, który w czerwcu odbędzie się w Monako.

W Krakowie zobaczymy dwanaście drużyn, które w pierwszej fazie zostaną podzielone na trzy czterozespołowe grupy. Po dwie najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinału, dołączą do nich także dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc.

- Ekscytacja jest niesamowita - dodaje Jarosław Prasał prezes Polskiego Związku Rugby. - Mam nadzieję, że weekend będzie obfitował w wiele pięknych ackji. Najważniejsze dla nas jest to, by goście czuli się tu jak najlepiej. Są wyzwania, pierwszy raz w Polsce jest tak ogromna impreza i znamienici goście. Doświadczenia będą owocowały na przyszłe lata.

- Poznaliśmy się na turnieju w Montevideo i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z poziomu organizacyjnego – mówił do kapitanek wszystkich zespołów Janusz Kozioł pełnomocnik prezydenta ds. sportu. - Stadion Wisły nie po raz pierwszy będzie gościł rugby, były tu ME w 2022 oraz IE w 2023. Miło, że odbywa się tu impreza tak wysokiej rangi. Mam nadzieję, że spotkamy się też tu za rok.

Duch rugby w mieście

Wszystkie reprezentacje zostaną zakwaterowane tuż przy Stadionie Miejskim, a treningi będą odbywać się na boiskach Juvenii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Zwierzynieckiego Klubu Sportowego. Część ekip przyjechała do naszego kraju już kilka dni wcześniej.

Na zamku zostało wykonane tradycyjne zdjęcie kapitanek wszystkich drużyn. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do promocji miasta na świecie i pokazania naszej kultury oraz historii. To zresztą mocny punkt polskich organizatorów, bardzo doceniany przez władze World Rugby.

W stolicy Małopolski na dłużej zatrzymają się też zawodniczki z Argentyny. One z kolei zostają tydzień na odpoczynek w Krakowie i nie wracają już do Ameryki Południowej przed finałami w Madrycie, ponieważ są już niemal pewne gry w tym rozstrzygającym turnieju.

W Krakowie jako jedna z pierwszych zameldowała się ekipa Hongkongu, która chce wykorzystać okazję, by odwiedzić dawny niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz. Azjatki są w Krakowie już od ubiegłego tygodnia.

Polki trenowały w Ustroniu, a do Krakowa przyjadą dopiero w piątek 17 maja przed południem. Rzadko zdarza się okazja, by móc spotkać czołowe zawodniczki świata, z których część zobaczymy na igrzyskach w Paryżu. Dla fana rugby to gratka, której nie można przegapić.

Przypomnijmy, że bilety są wciąż dostępne na platformie KupBilet.pl

- To pierwsze oficjalne wydarzenie w nowej roli dla mnie, tym bardziej się więc cieszę – mówi Łukasz Sęk zastępca prezydenta miasta Krakowa. - Jako radny miałem przyjemność kibicować, ale turnieju takiej rangi w Polsce jeszcze nie było. Cieszę się, że Kraków rozwija wsparcie dla dyscypliny. Życzę wszystkim, niech da radość ten turniej.

- Wszystko dla nas jest ważne: granie przed własną publicznością jest czymś niesamowitym, będziemy walczyć do końca w challengerze, mam nadzieję, że znajdziemy się w finale - dodaje Natalia Pamięta, kapitan reprezentacji. - Granie z najlepszymi rozwija drużynę, która chce zagrać na igrzyskach olimpijskich, bo to marzenie każdego sportowca. Będziemy się do tego przygotowywać, a wszystko rozstrzygnie się na boisku w Monako w turnieju barażowym.

Polska jest w grupie C i rywalizuje z Kenią (sobota, 12.28), Meksykiem (sobota, 15.10) oraz Belgią (sobota, 18.14). Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał odbędą się w niedzielę, początek zmagań o 11, finał o 17.23.

W gr. A zagrają: Tajlandia, Hong Kong, Czechy, Chiny, w gr. B: Uganda, Paragwaj, Argentyna Papua Nowa Gwinea.