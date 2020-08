Runmageddon Kraków 2020 już w ten weekend. Trwają zapisy do ekstremalnego biegu w Paczółtowicach 29-30.08

Runmageddon Kraków 29-30.08 2020

Na koniec wakacji Runmageddon zaskoczy nową lokalizacją. W dniach 29-30 sierpnia przygotuje trasy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zupełnie nowym, jeszcze niepoznanym przez uczestników ekstremalnego biegu miejscu. Kompleks Paczółtowice, w którym na co dzień można aktywnie spędzić czas, grając w golfa, jeżdżąc konno czy trenując celność na strzelnicy, na dwa dni stanie centrum ekstremalnej rozrywki.

To właśnie tutaj organizatorzy poprowadzą aż 5 tras, które najeżą przeszkodami. Przygotują prawdziwe wyzwanie dla osób po 16 roku życia, zapraszając ich do zmierzania się z trzema formułami. Najprostszą-Intro, o dystansie 3 kilometrów z 15 utrudnieniami i nieco trudniejszą, bo 6-kilometrową formułą Rekrut, która utkana będzie 30 przeszkodami. Tę drugą pokonać będzie można w wersji dziennej-podziwiając piękne widoki okolicy lub nocnej, biegnąc po trasie z latarkami na głowie. Osoby po 18 roku życia do wyboru będą miały jeszcze jeden dystans-Classic. 12-kilometrowy odcinek pozwoli sprawdzić się na aż 50 przeszkodach. Na tę formułę z utęsknieniem czekają wprawieni Runmageddończycy i niezłomni biegacze.