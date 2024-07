Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Olkusza na 2025 rok. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną ilość pomysłów. Zobacz wideo

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną ilość propozycji projektów. Wystarczy uzyskać poparcie 15 innych mieszkańców.

- Pozostały nam trzy pułapy finansowe. Jeden do 50 tysięcy, drugi do 25 tysięcy i trzeci pułap finansowy do pięciu tysięcy złotych. Wszystkich kreatywnych mieszkańców zachęcamy do wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim. Na razie na etapie składania wniosków a później do głosowania – zaznaczył w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.