Rząd przeznaczył 50 mln zł na 50-metrowy basen olimpijski w Krakowie. Do 2026 roku mają też powstać kolejne miejskie pływalnie Piotr Tymczak

Kraków otrzymał rządową dotację na budowę kompleksu basenów przy Technikum Łączności w Krakowie przy ul. Monte Cassino. Jeżeli miasto znajdzie środki własne, to będzie mogła się rozpocząć budowa. Są już natomiast zarezerwowane pieniądze na budowę krytej pływalni KS Clepardia przy ul. Mackiewicza. Zewnętrzny basen ma natomiast powstać w sąsiedztwie krytego obiektu przy ul. Eisenberga. Plan jest taki, by wszystkie nowe przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ciągu trzech lat, do 2026 roku.