Tour de Pologne zakończy się w Krakowie. 18 sierpnia finisz wyścigu

- Od 2008 roku Tour de Pologne gości w Krakowie, który zawsze jest kluczowym miastem – tu wyścig się rozpoczyna lub kończy. To zawsze wielkie święto dla kolarstwa i Krakowa, a także dla Polski. Mieliśmy tutaj otwarcie, mieliśmy pamiętną jazdę na czas w 2014 roku, kiedy to wygrał Rafał Majka. Od kilku lat mamy ponownie zakończenie – mówi dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal. - Kraków jest pięknie pokazywany w trakcie transmisji telewizyjnej. Ekspozycja miasta i marki Kraków podczas Tour de Pologne oraz ekwiwalent reklamowy są wielokrotnie większe niż koszty ponoszone w związku z organizacją imprezy. O taką promocję miasta nam właśnie chodzi. Chcemy, aby wyścig gościł w Krakowie jak najdłużej – zaznacza.

Finisz w Krakowie

- 81. edycja Tour de Pologne UCI World Tour zapowiada się wyjątkowo, bo będzie to jeden z naszych najcięższych wyścigów. Zaczynamy od razu od górskich etapów, wracamy też do Bukowiny i jej ścianek. Będzie bardzo ciekawie. Tradycyjnie finiszujemy w Krakowie. Zawsze powtarzam, że Kraków jest tak ważny dla Tour de Pologne jak Paryż dla Tour de France. Tutaj będzie całe zakończenie imprezy. Kibice w Krakowie zobaczą również podsumowanie i rozdanie nagród we wszystkich klasyfikacjach. Nie zapominamy także o dzieciach i młodzieży. Tour de Pologne Junior cieszy się wielkim zainteresowaniem, w ubiegłym roku rywalizowało prawie 300 młodych kolarek i kolarzy. W Krakowie będą jechać po tej samej trasie – na pętli, w tej samej oprawie, co zawodowcy – opowiada dyrektor Generalny Lang Team – Organizatora Tour de Pologne – Czesław Lang. - Współpraca z miastem Kraków i Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie układa się znakomicie, dzięki czemu możemy tutaj przeprowadzić wyścig na najwyższym poziomie. Kraków jest wizytówką Polski na świecie, podobnie jak Tour de Pologne. Transmisja trafia do ponad 100 państw. Przy okazji fantastycznego wydarzenia sportowego z udziałem najlepszych drużyn kolarskich i gwiazd tego sportu, możemy promować Kraków i cały kraj – podkreśla wicemistrz olimpijski z Moskwy.