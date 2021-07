Rzuchowa. Makabryczne odkrycie w Białej pod Tarnowem. Kajakarz natknął się na zwłoki w wodzie

Zaczepione o zarośla ciało przy brzegu w zakolu rzeki na wysokości Rzuchowej zauważył w środę przed godz. 18 przepływający Białą kajakarz. Na miejsce skierowany został patrol policji oraz strażacy z Tarnowa i z OSP w Rzuchowej, m.in. z łodzią płaskodenną.

- Zwłoki były już w takim stanie, że trudno stwierdzić do kogo należą. Wiele wskazuje jednak, że to poszukiwana od ubiegłego wtorku mieszkanka Woźnicznej, ale okaże się to dopiero po badaniach patomorfologicznych i DNA - tłumaczy asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.