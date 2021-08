Są fundusze, ale nie ma wykonawców. W Nowym Sączu przetarg na budowę tężni solankowej unieważniony [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Wygląda na to, że mieszkańcy Nowego Sącza dłużej będą musieli poczekać na wybudowanie w mieście tężni solankowej. Choć finansowanie dla tej inwestycji zostało już zapewnione, to nie było chętnych do wybudowania obiektu. Przetarg na realizację zadania w sądeckim Parku Strzeleckim został unieważniony. O znalezienie wykonawcy obawia się również Stary Sącz. Gmina także otrzymała dofinansowanie i obecnie przygotowuje się do przetargu.