Są propozycje przebiegu obwodnicy Limanowej. Na konsultacje w tej sprawie zabrakło miejsc

Nowa obwodnica o długości od około 6 do 9 km, w zależności od wybranego wariantu, ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Jej wykonawcą będzie firma IVIA S.A, z którą umowa zawarta została w październiku ubiegłego roku.

Wykonawca ma także uzyskać decyzję środowiskową w tej sprawie. Zanim jednak to się stanie, konieczne jest wybranie jej przebiegu, który będzie najkorzystniejszy. Pojawiły się trzy propozycje.

Pierwszy z nich o długości ok. 5,8 km zakłada zlokalizowanie drogi w większości na terenie miasta Limanowa, oprócz odcinka o długości 300 m, który jest na obszarze gminy Limanowa. Miałby on się rozpoczynać na ul. Krakowskiej i włączać do istniejącej DK28 na ul. Kościuszki.