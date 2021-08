Sabałowa Noc w Bukowinie Tatrzańskiej. Są nowi tatrzańscy zbójnicy i wiyrchowe orlice

Sabałowa Noc to coroczne wydarzenie, które wieńczy Sabałowe Bajania - festiwal folkloru polskiego. Co roku tej nocy do grona tatrzańskich zbójników przyjmowani są nowi członkowie. Od kilku lat doceniany są także góralki, które otrzymują tytuły Wiyrchwoch Orlic.

Zarówno tytuły zbójników jaki orlic trafiają do ludzi, którzy swoją codzienną pracą i życiem krzewią i dbają o góralską kulturę.

W tym roku nowymi zbójnikami zostali Krzysztof Dobrzyński, Edward Staszel i Mirosław Lassak. Z kolei do grona Wiyrchowych Orlic dołączyły dr Katarzyna Ceklarz, Małgorzata Mirga-Tas i Danuta Łapkę.

Krzysztof Dobrzyński pochodzi z Ochotnicy Górnej. Jest zastępcą prezesa lokalnego oddziały Związku Podhalan. Czynnie angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych. Z kolei Mirosław Lassak mieszka co prawda w Krakowie, jednak ma korzenie góralskie. Kultywuje podhalańskie tradycje w domu - w tym góralską gwarę. W jego przypadku jest on już trzecim pokoleniem zbójników. trzecim nowym zbójnikiem został Edward Staszel z Dzianisza. Zajmuje się tradycyjny stolarstwem, w którym góralskie wzory wiodą prym.