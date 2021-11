Sądecczyzna. Jest szansa na stabilizację trzech osuwisk, najpierw jednak teren zbadają eksperci. Zakończy się koszmar mieszkańców?

Po większej ulewie i powodziach błyskawicznych praktycznie w każdej gminie ruszają zwały ziemi, które niszczą drogi i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. To poważny problem, z którym zmagają się miejscowości na terenie powiatu nowosądeckiego. Specjaliści będą badać trzy osuwiska na Sądecczyźnie, udało się zdobyć na to środki z budżetu państwa. To duży krok w stronę samej stabilizacji osuwisk, która może kosztować miliony złotych. Jak na razie pozyskane 185 tys. zł zostanie przeznaczone na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, czyli pierwszego etapu. Kolejnym będzie złożenie wniosków o dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Przed pracami stabilizacyjnymi konieczne jest jednak dokładne zbadanie osuwiska i właśnie temu służy proces dokumentacji - mówi Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki.

Koszt stabilizacji ziemi w niektórych miejscach może być bardzo duży, dlatego rozważane są też inne opcje, które przyczynią się do bezpieczeństwa mieszkańców. Na podstawie karty osuwiskowej określane jest na jakiej głębokości osuwisko występuje, jeśli jest to 20-30 metrów, to stabilizacja nie jest opłacalna.