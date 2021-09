„Sądeczanin” chce pogrążyć marszałka? Prokuratura bada czy zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Joanna Mrozek, Klaudia Kulak, Małgorzata Mrowiec

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego Janusz Bobrek

Czy doszło do nieprawidłowości przy organizacji Europejskiego Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju? Tą sprawą zajmie się prokuratura, która badać będzie, czy Urząd Wojewódzki i marszałek małopolski Witold Kozłowski słusznie wydał 600 tys. zł na promocję imprezy i wsparcie fundacji, która ją organizuje. Sprawia ma jednak drugie dno. Zrobiło się o niej głośno po tym, jak opisał ją Tomasz Kowalski, redaktor naczelny portalu Sądeczanin.info. Podobny tekst, tego samego autora, wcześniej ukazał się w "Rzeczpospolitej". Jak się okazuje Kowalski był autorem nie tylko obu artykułów, ale również osobą, która... złożyła w tej sprawie doniesienie na policję. Co więcej, wspomniany portal (Sądeczanin.pl) należy do Zygmunta Berdychowskiego, który przez lata organizował... Festiwal Biegowy w Krynicy. Cała sprawa może być częścią rozgrywki między nim, a marszałkiem Kozłowskim.