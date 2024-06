Sądeczanka Majka Jeżowska wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. 64 latka pozytywnie odpowiedziała na propozycję

Majka Jeżowska przyszła na świat w 1960 roku w Nowym Sączu. Choć jej tata był stomatologiem, ona wykazywała od dziecka zainteresowanie muzyką. Dlatego już w podstawówce trafiła do miejscowego domu kultury, gdzie śpiewała w amatorskim zespole. Tam wypatrzył ją ksiądz – i zaprosił do współtworzenia bigbitowych mszy w lokalnym kościele. Młodzież waliła na nie drzwiami i oknami, co sprawiło, że młoda dziewczyna utwierdziła się, że powinna związać swą przyszłość z muzyką.

Gdy w 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, dla muzyków nie było nad Wisłą pracy. Los chciał, że Majka otrzymała wtedy propozycję występów w polonijnych klubach za oceanem. Cóż było robić: zostawiła syna pod opieką dziadków w Nowym Sączu i poleciała do USA. Tam śpiewała nie tylko dla rodaków – bo udało jej się zorganizować własny zespół i nawet nagrać teledysk do piosenki „Rats On A Budget”, który był prezentowany w raczkującej dopiero stacji MTV.

Kiedy w 1984 roku wokalistka wróciła do Polski, postanowiła stworzyć jakąś piosenkę dla swego syna. Tak narodził się wielki przebój „A ja wolę moją mamę”. Pociągnął on za sobą nagranie przez Jeżowską całej płyty z utworami dla dzieci. Stała się ona bestsellerem i już na zawsze sprawiła, że zaczęto nowosądecką piosenkarkę postrzegać jako wykonawczynię muzyki dla maluchów. Nie było to jednak do końca prawdą, bo z czasem wróciła ona do repertuaru dla dorosłych.