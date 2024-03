Sałatki na Wielkanoc – sałatki śledziowe, którym nikt się nie oprze [PRZEPISY]

Sałatki śledziowe na wielkanocny stół:

Wielkanocna sałatka śledziowa z jajkiem, porem, jabłkiem i kukurydzą [PRZEPIS]

Wielkanocna sałatka śledziowa z jajkiem, porem, jabłkiem i kukurydzą. Fot. Stanisław Romek

Składniki:

250 g śledzi a’la matjas

3 jajka

2 pory

2 jabłka

1/2 puszki kukurydzy

3 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

Wykonanie sałatki śledziowej

Pory obrać, odciąć końcówki i pokroić na ćwierć plasterki. Pora wrzucić do garnka i lekko posolić. Następnie obrać jabłka, pokroić w kostkę i dorzucić do pora. Kukurydzę odsączyć i wrzucić do garnka. Na tym etapie dodać majonez i jogurt i wszystko dokładnie wymieszać.

Jajka i śledzie pokroić w większe kawałki i dodać do sałatki, delikatnie wymieszać. Jeżeli śledzie są za słone można je wcześniej namoczyć. Sałatkę doprawić solą i pieprzem. Sałatka śledziowa najlepiej smakuje na drugi dzień jak się przegryzie.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”