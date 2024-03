Sałatka na Wielkanoc – lekkie sałatki na święta. Zobacz przepisy na pyszne FIT sałatki

Poniżej znajdziecie przepisy na FIT sałatki wielkanocne:

Sałatka z tuńczykiem, sałatą, pomidorem i jajkiem [PRZEPIS]

Ekspresowa sałatka z rukolą, mango i awokado [PRZEPIS]

Sałatka z tuńczykiem, młodym szpinakiem, jajkiem i oliwkami [PRZEPIS]

Orzeźwiająca sałatka z kurczakiem, soczystymi winogronami i orzechami włoskimi [PRZEPIS]

Wykonanie

Miks sałat wykładamy do miski. Pierś kurczaka kroimy w paski doprawiamy solą i pieprzem i podsmażamy na patelni, a następnie dodajemy do sałaty. Winogrona kroimy na połówki i dodajemy razem z kiełkami do pozostałych składników. Delikatnie mieszamy. Następnie do sałatki dodajemy połówki orzechów włoskich. Wszystko doprawiamy delikatnie solą oraz świeżo zmielonym kolorowym pieprzem. Sok z cytryny mieszamy z oliwą. Sałatkę polewamy sosem chwilę przed podaniem.