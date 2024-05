Samorządowcy z całej Małopolski spotkali się przy grobie św. Kingi w Starym Sączu

Samorządowcy z całej Małopolski w piątek, 24 maja, najpierw wzięli udział w uroczystej mszy świętej, która została odprawiona w Klasztorze sióstr Klarysek w Starym Sączu, gdzie spoczywają relikwie św. Kingi. Homilię podczas nabożeństwa wygłosił bp Leszek Leszkiewicz. Następnie udali się na starosądeckie błonia, w okolice papieskiego ołtarzu.

Uroczyste obchody święta samorządowców na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w Małopolsce. W ten symboliczny sposób upamiętnia się pierwsze w pełni wolne wybory do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Z tej okazji do organizatorów spotkania w Starym Sączu, a także jego uczestników specjalny list skierował Andrzej Duda, prezydent RP. Licznie zgromadzonym samorządowcom przeczytał go marszałek województwa Witold Kozłowski. Sam również podziękował wszystkim za obecność, tym bardziej że była to okazja do poznania nowych włodarzy niektórych gmin. Podkreślił także szczególny, duchowy wymiar spotkania samorządowców u swojej patronki.