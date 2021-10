Sandecja i Kolejarz Stróże powróciły do wygrywania [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

„Duma Krainy Lachów” odniosła swoją szóstą wygraną w bieżącej kampanii, co przy jednym remisie i trzech porażkach plasuje sądeczan na czwartej pozycji w lidze. Co więcej, ekipa Dudka do rozegrania jeszcze zaległą potyczkę ze Skrą Częstochowa (zaplanowana na środę 13 października, Sandecja będzie gospodarzem tego spotkania, ale jeszcze nie wiadomo gdzie się ono odbędzie).

Za „Biało-Czarnymi” zatem dwa dalekie wyjazdy: najpierw do Łodzi, następnie do Olsztyna. W obydwu przypadkach nowosądecki pierwszoligowiec notował porażkę po 0:1, stąd obawy trenera Dariusza Dudka o właściwą regenerację jego podopiecznych przed występem na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Gospodarze mieli swoje okazje, ale szczęśliwie to jednak Sandecja zgarnęła komplet „oczek”.

- Było to trudne spotkanie, Resovia miała w swoich szeregach ciekawych piłkarzy i trudno było o trzy punkty – stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Sandecji.