Sandecja ma szansę, by powalczyć o coś więcej. Teraz czeka ją jednak ligowa pauza

- Bełchatów grał z nami o wszystko, a dla nas była to rywalizacja nawet o coś więcej, chcemy grać bowiem o „szóstkę” - przyznał trener Dudek na pomeczowej konferencji prasowej po potyczce z GKS mając na myśli wejście do baraży o awans do ekstraklasy.

Czasu na odpoczynek nie było zbyt wiele. W środę na podopiecznych trenera Dariusza Dudka czekała Resovia, czyli zespół, od którego w Nowym Sączu rozpoczęło się wszystko co dobre, czytaj seria.

To właśnie 18 listopada 2020 roku sądeczanie rywalizując na Podkarpaciu ze wspomnianym beniaminkiem zdołali zremisować 0:0 (był to drugi mecz pod wodzą trenera Dudka) i rozpoczęli swoją trwającą do dzisiaj passę.

W środę przy Kilińskiego, jak w poprzednim meczu obu ekip, nie brakowało walki. Smaczku rywalizacji dodawał z pewnością fakt, że do Nowego Sącza, tym razem jako szkoleniowiec rywala, powrócił Radosław Mroczkowski – trener, który w kampanii 2016/2017 wywalczył z Sandecją historyczny awans do ekstraklasy.