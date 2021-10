Sandecja na tarczy, Kolejarz Stróże znów wygrywa! [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa]

To już drugi raz w tym sezonie rozgrywek Fortuna 1 Ligi, gdy piłkarze trenera Dariusza Dudka grają na obcym stadionie w roli gospodarzy. Jest to efekt prac budowlanych wykonywanych na przebudowywanym obiekcie „Dumy Krainy Lachów” przy Kilińskiego 47. Przypomnijmy, że podgrzewana murawa na nowosądeckim stadionie została już położona. Teraz wykonawca inwestycji, Grupa Blackbird, przygotowuje teren i zaplecze stadionu pod rozgrywanie meczów ligowych. Sandecja ma powrócić do Nowego Sącza końcem października, kiedy zaplanowano jej potyczkę z Zagłębiem Sosnowiec (niedziela 31 października o godz. 15).

Wracając do rywalizacji z legniczanami sądeczanie, podmęczeni kolejną długą podróżą autokarem, przegrali z „gośćmi” 1:3, ale stworzyli sobie kilka dogodnych szans na bramki. Miejscowi grający jako przyjezdni byli jednak bardziej konkretni i bardziej wypoczęci, co znalazło swoje odzwierciedlenie na boisku.