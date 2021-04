Sandecja nie wykorzystała przewagi i straciła dwa punkty

Pierwsze minuty były bardzo nerwowe. Akcje ani jednej, ani drugiej drużyny nie zazębiały się. Za to oglądaliśmy sporo walki. Goście absolutnie nie przestraszyli się gospodarzy, którzy właśnie od meczu z nimi w Rzeszowie 0:0 zaczęli wspaniała serię. Teraz jednak to przyjezdni byli bardziej aktywni. W 8 min Cezary Demianiuk znalazł się w idealnej strzeleckiej sytuacji blisko bramki, ale skiksował i Szymon Tokarz uratował swój zespół od starty gola. Nadal więcej z gry mieli nieoczekiwanie goście, którzy w 24 min znów stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Po wrzutce na dalszy słupek Jakub Persak uderzał z bliska, ale wprost w bramkarza.

Z zespołem gości do Nowego Sącza przyjechał Radosław Mroczkowski, były trener sądeczan, któremu zawdzięczają awans do ekstraklasy w 2017 r. Sentymenty jednak poszły na bok, gdy przyszło do ligowej walki o punkty.

Rubio bliski gola

Aktywa Sandecji? Przede wszystkim rzut wolny z 32 min – ni to strzał, ni wrzutka w wykonaniu Rubio, po którym Karol Dybowski odbił piłkę na róg. A po nim Hiszpan był bliski powodzenia, ale znów wykazał się Dybowski. Sądeczanie grali nierozważnie w obronie – w 36 min, za lekkie zagranie Tomasza Boczka do golkipera próbuje o mało co nie zakończyło się golem, bowiem Jakub Wróbel główkował, ale nie na tyle mocno, by piłka wpadła do siatki. Złapał ją bramkarz. W ostatniej minucie tej części gry Resovia egzekwowała rzut wolny z 28 m. Uderzał Maksymilian Hebel ale trafił w mur.

Czerwona kartka Kubowicza

W drugiej połowie mocniej natarła Sandecja, ale kończyło się to tylko rzutami wolnymi. W 62 min sytuacja uległa zmianie. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Dawid Kubowicz i goście od tej chwili musieli grać w dziesiątkę. Gospodarze uzyskali przewagę, starali się długo i dokładnie rozgrywać piłkę, przygotowywać akcje, a nie atakować chaotycznie.